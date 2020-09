Gianluca De Matteis, chi è il nuovo tronista di uomini e Donne: età e lavoro

Uomini e Donne è pronto a mostrare i nuovi tronisti. Edizione nuova, volti nuovi. È sempre così, e nemmeno quest’anno fa eccezione. La trasmissione di Maria De Filippi vedrà infatti nuovi protagonisti seduti sul trono rosso, il più ambito dai giovani. Una delle novità della nuova edizione prevede l’assenza di distinzione tra Trono over e Trono Classico.

Formula diversa anche per decidere i tronisti: quest’anno, infatti, li ha scelti il pubblico attraverso un sondaggio su Witty Tv. Uno dei nuovi tronisti è Gianluca De Matteis. Scopriamo meglio. Nel video di presentazione ha iniziato a farsi conoscere annunciando, ad esempio, i suoi hobby, tra cui il surf e i viaggi, che pratica spesso soprattutto in zone povere del pianeta.

Gianluca De Matteis, cosa fa nella vita

Gianluca De Matteis è nato a Roma nel 1990, ha 30 anni e nella vita fa il fisioterapista. Nelle relazioni sentimentali ha detto di essere dolce e stronzo, e gli piace che anche la partner sia così, in modo da metterlo in difficoltà in alcune situazioni. Tra le sue passioni, la più grande è quella per le moto, che guida spesso.

Nel corso del video di presentazione ha spiegato il motivo di questa passione: “L’asfalto, la strada, la vivi in maniera totalmente differente. Nel senso che gli odori, i colori, i paesaggi che si vedono hanno dei colori, degli odori e dei profumi diversi. E non è tanto un mezzo che ti sposta da un punto A a un punto B. La moto è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene. Quel silenzio che tu hai mentre stai in moto, te lo vivi, almeno da parte mia, molto intensamente. Penso tanto, ragiono su di me, rifletto”, ha concluso.