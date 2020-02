Gianni Morandi vince… l’Oscar: il motivo? C’è una sua canzone in Parasite

Gianni Morandi ha vinto l’Oscar. Ok, non è proprio così, però un po’ d’Italia nella notte della consegna delle statuette più ambite nel mondo del cinema c’è. E il merito è proprio del Peter Pan della musica nostrana. Una canzone di Gianni Morandi, alcuni secondi a dir la verità, è presente in Parasite, pellicola che fatto il pieno di premi.

Il fil sud coreano diretto da Bong Joon-ho ha vinto i premi come miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale. Un successo straordinario che proietta Parasite nella storia del cinema come la prima pellicola non in lingua inglese ad aggiudicarsi l’ambito premio di migliore film in assoluto.

In Ginocchio da te è da Oscar

Dove aver trionfato a Cannes Parasite si regala una notte da record anche agli oscar, dove ha battuto colossi come 1917 e The Irishman, di Martin Scorsese. Nella pellicola di Bong Joon-ho, che ha conquistato i premi più importanti, figura nella colonna sonora anche ‘In ginocchio da te’ di Gianni Morandi.

Formalmente la canzone essendo stata scritta molti anni fa e non appositamente per il film non può considerarsi vincitrice dell’Oscar ovviamente, ma rimane comunque un riconoscimento importantissimo. Anche lo stesso Gianni Morandi alcuni giorni fa aveva sottolineato la presenza della sua canzone in Parasite: “Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi Oscar, al Dolby Theater di Los Angeles. Nelle nomination per il miglior film c’è anche ‘Parasite’, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…”, aveva scritto il cantante su Instagram.