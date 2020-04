Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “C’è chi serba rancore”. Cosa è successo

View this post on Instagram

Io continuo a pensare… continuo a cercare di sfruttare al meglio questa situazione. Sono solo con me stesso e scavo, vado a fondo per cercare risposte, le mie risposte. Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash… altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l'unica salvezza è l'amore. L'amore per la vita, l'amore per la natura, l'amore per il prossimo. Invece di pensare all'odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l'artefice del tuo destino! Io non mi fermo e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero… è già passato! Ph: @fedeama_ #giannisperti #evoluzione #andràtuttobene #celafaremo #iorestoacasa