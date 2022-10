Giarrusso (Pe): “Usare un caricabatterie unico, l’ambientalismo che fa risparmiare”

“L’ambientalismo che fa bene alle tasche dei consumatori. Con l’approvazione del caricabatterie unico, il Parlamento europeo mette d’accordo tutela dell’ambiente e diritti dei consumatori. Ho votato convintamente di sì, ad un’iniziativa che seguivo da tempo e che ritengo molto utile, nella speranza che uno standard unico diventi realtà in breve”, così l’eurodeputato Dino Giarrusso, commenta il via libera del Parlamento europeo ad all’unificazione dei caricabatterie per dispositivi elettronici.

“D’ora in poi, meno rifiuti elettronici, con cambi di cavi e batterie ad ogni nuovo device, e dunque meno spese da parte dei consumatori”, continua Giarrusso, che aggiunge: “Qualunque attività umana deve puntare a inquinare meno, secondo i principi dell’economia circolare, per la quale mi batto da tempo. La scelta del Parlamento europeo va in questa direzione, dimostrando che il vero ambientalismo comporta risparmi e maggiore comodità per i cittadini, senza rinunce. Qualunque autentica riforma dell’economia, deve partire anche dalle abitudini quotidiane: è un bel segnale verso un’idea di crescita ambientalmente sostenibile”, conclude l’europarlamentare (nella foto).

Max