Gigi D’Alessio assolto: “Oggi giorno felice, verità è venuta a galla”

“Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e i miei collaboratori, in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro”. Così Gigi D’Alessio, nel commentare a caldo la sentenza di assoluzione per evasione fiscale arrivata in mattinata. “Chi mi conosce sa che sono sempre stato tranquillo -dice il cantautore napoletano- avendo massima fiducia nella giustizia e nel lavoro della magistratura. Con tanta pazienza, alla verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti”.