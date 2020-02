Gilles Rocca: chi è il modello protagonista della lite fra Bugo e Morgan

Gilles Rocca è un modello e regista, diventato improvvisamente celebre e ricercatissimo sul web dopo essere stato inquadrato durante la famosissima lite a Sanremo 2020 fra Bugo e Morgan.

Di Gilles Rocca non si conosce l’età precisa, ma si sa che è nato a Roma e lavora come modello e regista, impegnato anche al cinema con progetti interessanti come nel film Tre tocchi di Marco Risi e Pirandellodrag di Giacomo Triglia.

In molti però lo hanno notato sul palco di Sanremo mentre Bugo lasciava il palco in seguito alla lite con Morgan. Durante la trasmissione Vieni da me, Gilles ha spiegato che lavora anche dietro le quinte per l’azienda di suo padre, che si occupa di organizzazione di eventi.