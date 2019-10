Ginevra Pisani, la Professoressa de L’Eredità su Instagram: “Molestata in strada, nessuno mi ha aiutata”

Una spiacevole disavventura quella vissuta lo scorso venerdì 18 ottobre da Ginevra Pisani, l’ex Uomini e Donne e ora una delle Professoresse del programma L’Eredità. L’ex corteggiatrice, in una delle sue stories Instagram, ha denunciato di aver subito delle molestie da un giovane in pieno giorno, a Milano, mentre stava andando dal parrucchiere.

Il tutto è accaduto nei pressi della stazione dei treni milanese. Ginevra su Instagram ha raccontato di essere stata palpeggiata da un ragazzo di colore.

Scoppiata a piangere, la ragazza si è sentita umiliata soprattutto dal fatto di non aver ricevuto aiuto. “Mi ha colpito l’indifferenza, eravamo in pieno giorno ma nessuno si è fermato per chiedermi come stavo”.

Ginevra Pisani ha spiegato che era vestita da sera per partecipare ad un apericena. Con minigonna di jeans, un maglioncino e gli stivali alti, è stata avvicinata mentre attraversava la strada. “È spuntato questo ragazzo di colore che ha deciso di toccarmi il sedere”.

“Il nostro corpo è troppo importante per essere molestato in questo modo” ha detto Ginevra, spiegando di essere stata schiaffeggiata sul lato B. “Nessuno si è preoccupato di come potessi stare” si è lamentata l’influencer, qualcosa che per lei è dovuto ad una vecchia mentalità, secondo la quale “ancora oggi se indossi una minigonna te la cerchi e te lo meriti” ha dichiarato l’ex fidanzata di Claudio D’Angelo.