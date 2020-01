Ginevra Sozzi, chi è: età, carriera, flirt e vita privata della PR ex di Dybala

Ginevra Sozzi sta avendo (o ha avuto) un flirt con Politano? Ginevra Sozzi ha avuto davvero a che fare con Nainggolan? E come è andata davvero con Dybala?

In questi giorni, in queste ore, il suo nome è ritornato di profonda attualità tra le pagine del gossip, quelle social, e nel mondo on line in generale. Ginevra Sozzi, la PR milanese che pare avere una certa predilezione per i calciatori, è al centro di numerose voci sul fronte gossip per via di veri o presunti intrighi amorosi.

Ovvero quali? E soprattutto, chi è Ginevra Sozzi? Scopriamo qualcosa di più, nel dettaglio, sulla vita priva della PR.

Ginevra Sozzi, chi è: anni, professione, instagram della PR ex di Dybala

Ginevra Sozzi, dunque, chi è? Molti la conoscono per il fatto che abbia saputo, in poco tempo, rubare il cuore a diversi giocatori: di sicuro a Paulo Dybala, per molti anche a Radja Nainggolan. E poi, ultimo della serie, pare anche Matteo Politano. Il calciatore finito al centro di un intrigo di mercato tra Roma e Inter (suo attuale club) e ora dato in procinto di accasarsi al Napoli, pare sia altrettanto incappato in una vicenda altrettanto complessa, ma relativa a questioni di cuore.

Al centro pare che ci sia lei, Ginevra Sozzi. La ragazza è una PR milanese, popolarissima sul suo profilo Instagram che vanta circa 30mila followers, pare sia stata in grado di far breccia in un altro cuore del mondo del pallone.

L’attaccante dell’Inter Politano, ad un passo prima dalla Roma e ora dal Napoli, è sposato da giugno 2018 con Silvia Di Vincenzo, sua compagna dai tempi delle superiori. Ma questo flirt sarà vero?

Ginevra Sozzi, chi è: vita privata e flirt con con Dybala e Politano

Quanto alla storia con Paulo Dybala la bella Ginevra aveva detto di recente: “Le foto uscite erano di quando era ancora fidanzato. Quando si è trasferito a Torino e non c’era più la distanza Milano-Palermo a separarci abbiamo cominciato una relazione nascosta. La fidanzata o era in Argentina o era a Torino a casa, questo almeno mi diceva”.

E non finisce qui: “Dopo la partita andavamo a cena insieme, anche con i suoi compagni di squadra. Una delle ultime volte che ci siamo visti è stato quando la Juventus ha vinto lo scudetto e avevano organizzato una festa privata e lui voleva ci fossi io”

Pare tuttavia che i procuratori non volessero. E non è ancora finita: “Ad un certo punto io gli ho posto una condizione, o con me o senza di me: volevo l’esclusiva, o io non ci sono più, è finita così.” L’idea di ricominciare, c’era dunque tutta. Che sia successo, per lei, di ricominciare da Matteo Politano? Certo, i due pare siano apparsi insieme in pubblico.