Ginevra Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice contesa da Carlo e Daniele: età e vita privata

Chi sceglierà Ginevra? È la domanda che si ripete nel corso del Trono Classico di Uomini e Donne. Il bello, però, è che Ginevra non è una tronista. Già, perché la giovane ragazza è una corteggiatrice scesa dalle scale per fare la corte a Carlo Pietropoli, poi l’arrivo di Daniele Dal Moro ha cambiato tutto, rendendo la situazione incerta.

Ginevra, infatti, ha deciso di uscire con entrambi, per capire chi dei due voglia conoscere seriamente. La corteggiatrice è quindi contesa dai due tronisti, ma questa situazione sta per metterla alle strette. Oltre ad alcune antipatie da parte delle altre corteggiatrici, ora anche i tronisti le hanno chiesto di scegliere in fretta.

Chi è Ginevra del Trono Classico

Daniele Del Moro in più occasione ha fatto capire alla stessa Ginevra che non apprezza le persone indecise, motivo per il quale dovrebbe affrettarsi a fare una scelta. Una richiesta che la corteggiatrice potrebbe accettare, visto che proprio Daniele sembra l’indiziato numero uno per la sua scelta.

Tutti la vogliono, le ancora deve scegliere. Ma chi è Ginevra? Purtroppo non si sa ancora molto sulla bella corteggiatrice. Nemmeno l’età, che dalle prime indicazioni sembrerebbe però essere vicina ai 23 anni. Ginevra ha anche un passato difficile vista l’assenza del padre, è legatissima al suo cane che ha portato anche in esterna e ora deve scegliere chi tra Daniele e Carlo corteggiare.