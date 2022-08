Giochi nel Lazio, le modifiche alla legge

Le modifiche alla legge regionale del Lazio sul gioco, inserite nell’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024, sono state pubblicate nel Bollettino Regionale.

Nel corso dell’esame del provvedimento in Consiglio regionale era stata accettata una modifica della legge regionale del Lazio sul gioco patologico, che andava ad eliminare la retroattività del distanziometro dai luoghi sensibili per gli apparecchi da gioco per le sale esistenti e ad inserirlo per le sale di nuova apertura.

Entrambe dovranno rispettare nuove regole: fasce orarie che dovranno essere stabilite dai Comuni, il divieto di fumo e di alcol, l’adeguamento degli spazi e la riduzione dei tempi di gioco.