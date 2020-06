Giochi Playstation, Xbox e PC: le migliori uscite di giugno

La quarantena ha portato ad un picco considerevole di vendite del settore gaming, che ha visto una crescita esponenziale dei ricavi ma al tempo stesso una frenata nella lavorazione dei titoli in uscita. Per questo molti giochi hanno subito uno slittamento della data di rilascio per perfezionare ogni aspetto e limare i dettagli che una produzione di spessore deve monitorare.

Non per questo però giugno sarà un mese avaro di grandi giochi. Non saranno molti, vero, ma alcuni promettono veramente grandi cose. Per questo abbiamo deciso di selezionare i migliori titoli in uscita nel mese di giugno, uno per piattaforma. Inutile dire che il titolo più atteso del mese è un’esclusiva PS4: The Last of Us 2.

Giochi di giugno, i tre migliori

The Last of Us 2 (PS4) 19 giugno

Il seguito del primo The Last Of Us è il titolo più atteso del mese e probabilmente dell’anno. Inizialmente la data di uscita era stata spostata a dopo l’estate, per poi fare un passo indietro quando alcuni leak hanno spoilerato il finale del gioco. Motivo per cui è stato deciso di far uscire il gioco il prima possibile per evitare il proliferare di altre anticipazioni sgradite. Una gestazione complicata che non intacca l’attesa per un gioco che si preannuncia enorme.

Valorant (PC) 2 giugno

L’attesissimo free to play uscirà il prossimo 2 giugno per PC per la gioia dei fan che sono cresciuti di settimana in settimana guardando video gameplay e mettendo mano alla Beta che ha soddisfatto le aspettative della maggior parte degli utenti. Cinque contro cinque tra tattica e poteri speciali esclusivi per ogni agente. Lo scontro si preannuncia epico.

Disintegration (Xbox – PC) – 16 giugno

Basta un solo elemento per capire quanto il progetto meriti attenzione: il creatore è lo stesso di Halo, leggendaria saga sviluppata per Xbox. Motivo per cui molti fan hanno drizzato le antenne e sono pronti a provare con mano Disintegration, che spera di ripetere il successo del predecessore spirituale.