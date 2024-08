Giorgetti: bella storia anche quella del tesoretto

“Francamente, bella storia anche quella del tesoretto! Aspettiamo quando finiranno altre liquidazioni, ci sono scadenze che sono state prorogate e poi tireremo le somme”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alla domanda sull’ipotesi che ci sia un tesoretto di 20 miliardi per la prossima manovra.”

“Come ci insegniamo le Olimpiadi, non è che uno arriva a 100 metri dal traguardo e dice ho vinto, o no? Avete visto qualcuno che lo dice? Aspettiamo la fine, perché quello è il momento della verità. Poi faremo le nostre valutazioni”.

Giorgetti ha aggiunto: “Invito a valutare l’andamento delle entrate rispetto alle previsioni e non rispetto all’anno scorso. In secondo luogo, le previsioni che facciamo al Mef e che vengono contestate da tutte le parti, puntualmente tendono a verificarsi. Quindi vuol dire che le previsioni le facciamo in modo serio e responsabile”.

“Le banche saranno chiamate, come tutti i cittadini, a contribuire alla finanza pubblica penso non ci sia nulla di strano”, ha detto Giorgetti rispondendo a una domanda sulla tassazione.

