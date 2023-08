Giorgetti: tema natalità è centrale”

“Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c’è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese”. Lo dichiara il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini.

”Si metterà in ordine di priorità gli interventi”, aggiunge Giorgetti. ”Certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio-bassi, come abbiamo fatto con la decontribuzione. Ma dovremo anche, in qualche modo, utilizzare le risorse a disposizione per promuovere la crescita e premiare chi lavora. Questo è l’indirizzo”.

Quanto alle regole applicate a livello europeo, che sono state sospese durante il Covid, il ministro osserva che “la Commissione europea, rispetto a qualche hanno fa, ha completamente cambiato paradigma rispetto alla clausola generale, che non si è applicata in questi anni, per quanto riguarda il patto stabilità e crescita e forse, spero di no, ripartirà dal primo gennaio del 2024”.