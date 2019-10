Elezioni Umbria – Meloni: “Ora liberiamo l’Italia”

“Espugnata roccaforte sinistra: abbiamo liberato l’Umbria, ora liberiamo l’Italia”.

E’ ovviamente raggiante Giorgia Meloni, affidando a Facebook tutta la sua gioia per i dati dei primi exit poll, che vede Fratelli d’Italia ‘già’ al 10%, un dato formidabile per il suo partito, la cui ascesa sembra inarrestabile: “E’ un sonoro ceffone al governo rossogiallo“ scrive la leader evidenziando di rimando “la crescita di Fratelli d’Italia. Aver tenuto la barra dritta ha dato risultati, non abbiamo cercato scorciatoie. La definizione di destra impresentabile non regge più. Il M5S invece ha tradito il suo elettorato“.

Ne ha per tutti Giorgia, che conclude con un lampante: “Fossi in Conte mi dimetterei domattina“.

Max