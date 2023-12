Giorgia Meloni ancora influenzata. Rinviata conferenza di fine anno

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rinviato nuovamente la conferenza stampa di fine anno. La premier è ancora influenzata.

Era infatti prevista la conferenza per domani alle ore 11, ma “a causa del persistere dell’indisposizione dei giorni precedenti” palazzo Chigi comunica lo spostamento. Già una settimana fa aveva spostato l’incontro con i giornalisti a causa dell’influenza e lo stesso giorno, il 20 dicembre, era previsto lo scambio di auguri tra le cariche più alte dello Stato e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«La conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della Presidente. L’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell’evento, restano in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data».