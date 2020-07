Giorgia Meloni ‘contro’ John Lennon e la canzone Image: cosa è successo

“Non è una canzone il cui testo mi appassioni”, ha svelato Giorgia Meloni riguardo ‘Image’, la canzone simbolo di John Lennon dopo il distaccamento dai Beatles. La leader di Fratelli d’Italia ha così espresso il suo parere dopo l’affermazione dell’europarlamentare e candidata della Lega in Toscana Susanna Ceccardi che ha definito il brano un ‘inno marxista’.

Non è dello stesso avviso Giorgia Meloni, che nel corso della trasmissione ‘In Onda’ su La 7, ha comunque ribadito la sua visione distante dal testo di Lennon: “Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni… è l’inno dell’omologazione mondialista. Io francamente sto da un’altra parte, per me l’identità è un valore”.

“Un mondo senza identità non è il mio prototipo”

“Poi è una bellissima canzone, se uno non capisse l’inglese e quindi non comprendesse il testo, allora la canzone è fantastica. Ma se uno legge il testo…”, ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia. “Io penso che un mondo senza identità non sia un mio prototipo”.

Ancora: “Credo che l’identità sia tutto quello che abbiamo, e quindi credo nel valore dell’identità delle nazioni, dell’identità religiosa, dell’identità familiare… delle identità. Perché è quello che siamo, senza siamo solo degli ottimi consumatori per le multinazionali che ci vogliono vendere lo stesso prodotto”, ha concluso Giorgia Meloni.