Giorgia premier: dopo 19 Legislature, l’Italia riparte finalmente con una donna al comando. Ecco i ministri

Ci sono volute ben XIX Legislature (ad oggi sono 68 i governi che si sono succeduti), per vedere finalmente una donna sedersi sulla poltrona del presidente del Consiglio italiano.

Meloni premier: l’unico precedente al femminile, la terza carica dello Stato alla Iotti per oltre 12 anni

Basti pensare che il precedente più prestigioso riservato ad una donna dalla politica italiana, risale alla grandissima Nilde Iotti, la prima nella storia dell’Italia repubblicana, arrivata a ricoprire la terza carica dello Stato. La Iotti divenne poi addirittura protagonista di un record politico: nominata presidente della Camera il 2 giugno del 1979, mantenne il suo incarico per ben 12 anni e 307 giorni.

Meloni premier: oltre … minuti a ‘tu per tu’ con Mattarella, lasciavano pensare a ‘problemi’ sui nomi dei ministri

Dunque, Giorgia Meloni premier. Quando, alle 16.30, la premier in pectore ha varcato i sontuosi saloni del Quirinale per entrare da Mattarella, ci si aspettava un incontro di qualche minuto. Tuttavia, quando ad oltre un’ora dal suo ingresso (mai capitato prima), la Meloni tardava ad aprire quella porta letteralmente ‘assediata’ da decine di fotografi e telecamere, più di qualcuno ha iniziato ha pensare che, probabilmente (visti i tempi), forse uqlcosa non andava rispetto alla lista di ministri che la leader del centrodestra aveva portato con se.

Meloni premier: alle 17.48, terminato il lungo colloquio con Mattarella, annunciata la lista dei ministro. Ecco chi sono

Finalmente, alle 17.48, l’annuncio dell’incarico accettato (giurerà domai mattina alle 10), e la Meloni – dopo i ringraziamenti di routine – a dare la lista dei ministri che andranno a comporre il nuovo esecutivo, eccoli:

Piantedosi ministro dell’Interno

Crosetto ministro della Difesa

Santanchè ministro del Turismo

Schillaci ministro della Salute

Meloni, proporrò Mantovano sottosegretario alla Presidenza

Salvini alle Infrastrutture e vicepremier

Tajani e vicepremier e ministro degli Esteri

Roccella ministro Famiglia la natalità e Pari opportunità

Calderoli ministro Affari regionali

Pichetto ministro per la Pubblica amministrazione, senza portafoglio

Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento

Locatelli ministro per le Disabilità, senza Portafoglio

Giorgetti ministro dell’Economia

Nordio Ministro della Giustizia

Lollobrigida ministro dell’Agricoltura

Musumeci ministro per il mare e il Sud

Urso ministro Sviluppo Economico

Valditara ministro dell’Istruzione e del merito

Casellati ministro per le Riforme

Sangiuliano ministro della Cultura

Fitto ministro agli Affari Europei

Zangrillo ministro dell’Ambiente

Giorgia Meloni premier, un’emozione condivisa con gli affetti più cari e gli auguri di mamma Anna

Il ‘giorno più lungo’, sarà sicuramente ricordato così da Gorgia Meloni questo venerdì 21 ottobre 2022. Una giornata ‘speciale’, condivisa ‘al femminile’, con gli affetti più cari: l’adorata figlia, l’amata sorella e, soprattutto, mamma Anna che, raggiunta in mattinata dai cronisti aveva parlato di “Una giornata emozionante, ma vissuta con tranquillità”. la signora Paratore ha infatti rivelato di aver cercato di non far pesare troppo alla figlia ‘il peso della giornata’, limitandosi a farle gli auguri, accompagnato da un commovente “Ti voglio bene”.

Max