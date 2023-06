Giorgia Soleri e la rottura con Damiano dei Maneskin: “Ferita e delusa”

(Adnkronos) – Dopo la notizia dell’addio tra Damiano David e Giorgia Soleri, affidata ieri dal cantante dei Maneskin alle stories di Instagram, anche l’influencer e ormai ex fidanzata storica del frontman romano si sfoga sui social lanciando una frecciatina al cantante. “Per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti – spiega Giorgia Soleri -, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così – sottolinea su Instagram – e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme”, scrive l’influencer.

Soleri, nel lungo post, parla anche della relazione lunga 6 anni tra i due che “era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere – dice -, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.

L’influencer si dice quindi dispiaciuta nel “vedere come per tanti sia incredibilmente facile e veloce” giudicare una coppia dall’esterno, “quando a viverlo sono persone sotto i riflettori. Non siamo cartonati, ma carne ed ossa, sentimenti e paure. Soffriamo e ridiamo come chiunque. Vi chiedo solo di aver rispetto di noi come persone e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo”, le parole di Giorgia Soleri dopo l’addio con Damiano.