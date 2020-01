Giorgio Lupano: chi è l’attore italiano de Il Paradiso delle Signore

Giorgio Lupano è un attore italiano, famoso come uno dei componenti del cast della soap Rai Il Paradiso delle Signore. Classe 1969, torinese, ha studiato alla scuola del Teatro Stabile di Torino e quindi la sua formazione è teatrale.

Il debutto di Giorgio Lupano arriva nel 1992, a teatro, mentre in tv approda soltanto nel 2000, in occasione del film Il manoscritto del Principe. Pochi anni più tardi invece è al cinema con E ridendo l’uccise e con Sotto falso nome.

Giorgio Lupano: chi è, età, film, moglie, figli dell’attore che impersona Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle signore

Diventa però la televisione il suo habitat naturale, con la partecipazione a varie fiction con Regina dei fiori, R.I.S. 4 – Delitti imperfetti e La stella della porta accanto. In seguito partecipa al film La Papessa, le fiction Paura di amare, Sacrificio d’amore fino a diventare Luciano Cattaneo nella soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore.

Giorgio Lupano è riservato e non si sa molto della sua vita privata. Un tempo si vociferava di una sua storia con l’attrice Erica Banchi, fatto poi smentito dallo stesso attore. Attualmente non ha figli e non ha in programma di diventare padre.