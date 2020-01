Giorgio Mastrota: chi è, età, carriera e vita privata del conduttore TV famoso per le televendite

Da anni, anzi decenni, è in qualche modo sempre all’interno delle case degli italiani tramite il tanto amato piccolo schermo della Tv: fasti in avvio, exploit di carriera, poi una ‘specializzazione’ molto particolare in un settore mediatico specifico. Di cosa e, soprattutto di chi stiamo parlando? Di uno dei personaggi noti della televisione italiana, famoso per le sue apparizioni in tivvù ma anche per le sue storie d’amore, i flirt e altro ancora. Stiamo parlando di Giorgio Mastrota.

Chi non conosce Giorgio Mastrota? La nota ‘star dei materassi’, come qualcuno ha voluto ribattezzarlo a seguito del particolare indirizzo verso sui si è orientata la sua carriera, è da anni molto famoso. Ma cosa fa oggi Giorgio Mastrota? Quali sono stati i suoi inizi? Come è andata avanti la sua carriera e la sua vita privata? In definitiva, chi è Giorgio Mastrota?

Giorgio Mastrota: chi è, anni, inizio di carriera e relazioni sentimentali

Giorgio Mastrota è uno dei personaggi televisivi più amati e conosciuti del piccolo schermo. Molto simpatico, autoironico e, per quanto riguarda il lato estetico, molto apprezzato dalle donne, Giorgio Mastrota è un abitudinario delle nostre case, tramite la tv.

Cosa sappiamo su di lui? Ebbene è presto detto. Giorgio Mastrota è nato a Milano il 15 maggio del 1964 e deve, molto giovane, un prestigioso esordio televisivo grazie a un guru del mezzo mediatico, il compianto e ammirato Gianfranco Funari.

In un primo momento muove i suoi primi passi a Italia 7 e poi sbarca a Odeon TV. La sua vita, come molti sapranno, ha avuto un picco di decisiva rilevanza nell’anno 1992, ma non (o non solo) dal punto di vista televisivo quanto personale. Infatti quell’anno a Madrid, il conduttore ha sposato la showgirl spagnola Natalia Estrada, che aveva conosciuto mentre lavorava per Telecinco.

E’ da allora che una certa fama ha accompagnato Giorgio Mastrota. Piacere alle donne ed essere ben disposto a ricambiare quest’affetto: ha giocato anche piuttosto su questo aspetto, Giorgio Mastrota, ma ciò non toglie che la rilevanza degli affetti privati è qualcosa che va al di là del personaggio in quanto tale. Quella con la Estrada ad esempio è stata una bella storia. I due poi si sono separati nel 1998 ma hanno avuto una figlia, Natalia Junior., profondamente amata da entrambi.

Sono diverse le parentesi molto suggestive della sua carriera: per esempio ha preso parte a anche a Manuela, telenovela con Grecia Colmenares. Ha guidato e portato al successo parecchi programmi televisivi e, tra i tanti, molti ricordano alcuni di clamore come Bellezze al bagno, oppure Buongiorno Amica e anche Il nuovo gioco delle coppie.

Un’altra avventura molto interessante in tv è arrivata nel 1999 quando ha condotto Meteore. Altri lo ricordano, in particolare, qualche anno dopo, per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

aggiornamento ore 9,33

Ma la vera svolta della sua carriera è avvenuta quando si è ‘laureato’, per così dire, come uno dei principali volti delle televendite e il conduttore di spazi promozionali tra i più apprezzati, ricercati, e riconosciuti della televisione italiana.

Quella delle televendite ha finito per diventare una vera specializzazione mediatica: sia nelle tv nazionali e generaliste che nei canali locali e specifici, non è infatti infrequente, anno dopo anno, trovarsi nello schermo Giorgio Mastrota intento a decantare qualche interessante offerta promozionale di prodotti che poi hanno riscosso impennate di vendite proprio trainate della sua particolare predisposizione a catturare il pubblico.

In particolare viene ricordato per le note televendite dei materassi, elemento caratterizzante della sua carriera al punto che Giorgio Mastrota non solo ne ha fatto un vanto, ma anche un elemento per sfruttare la sua verve ironica, allargare le sue partecipazioni televisive e, soprattutto, assicurarsi un ruolo costante nelle televisioni italiane.

Giorgio Mastrota, chi è: età, peso, altezza e vita privata

Ma che cosa si sa della sua vita privata? Partiamo da un dato: Giorgio Mastrota ha tre figli, Natalia, avuta con la Estrada, e Federico e Matilde. Da tempo ha una storia solida con la compagna Floribeth Gutierrez, con la quale pare prenderà una bella casa in montagna.

Ultracinquantenne apprezzato per stile, look e avvenenza, Mastrota è del toro e ha una laurea in Scienze politiche. E’ alto 174 cm, pesa 70 kg, è abbastanza attivo su Instagram e, come detto, fin dal 1995 si è creato una nomea come Re delle televendite. Ma in particolare, come detto, su Instagram è noto per il pollicione: ovvero ha iniziato a scattare foto col suo pollicione. In particolare dal 4 giugno del 2015 pubblica su Instagram solo foto del suo pollice in giro per il mondo.

Quanto agli amori? Giorgio Mastrota ha avuto due mogli. La prima è come detto stata Natalia Estrada: sposati nel 1991 e separati nel 1998. La seconda moglie è stata la brasiliana Carolina, dalla quale ha avuto, invece, Federico. Giorgio si è unito a Floribeth Gutierrez, un’atleta della Federazione Italiana Sport Invernali.

aggiornamento ore 13.16

Giorgio ha partecipato a numerosi programmi. L’elenco è piuttosto lungo: da Mezzogiorno è… (1989) a Improvvisando (1989), con vari passaggi in Buon pomeriggio (1990), USA Today (1991-1992), Buon Natale (1991), e soprattutto Bellezze al bagno (1992).

Si ricordano anche performance in A casa nostra (1992-1993), Il grande circo di Rete 4 (1992), Il nuovo gioco delle coppie (1993-1994), Il nuovo gioco delle coppie estate (1993) e Nati per vincere (1995).

Dal 1995 in poi si è occupato di televendite: tantissimi i grandi marchi che si sono affidati a lui. Nel mentre ha condotto Capitalia su Radio Capital (1996) e Meteore (1999). Nel 2000 è stato in gara del programma Macchemù e nel 2003 tronista di Uomini e donne. Nel 2009 era a Mercato italiano, nel 2010 a Matricole e Meteore, nel 2013 come aiuto-chef a La terra dei cuochi, nel 2016 come concorrente a Caduta libera e nel 2017 era invitato allo stadio di Quelli che il calcio.

Ha preso parte a La pupa e il Secchione e viceversa proprio come esperto di materassi in un gioco in cui è stato giudice.

aggiornamento ore 15,49