Giorgio Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Sophie: età e lavoro del protagonista del Trono Classico

Ormai è una sfida a due: Matteo o Giorgio. Sophie sceglierà tra i due corteggiatori il ragazzo con cui uscire dallo studio di Uomini e Donne. Il Trono Classico per la giovanissima tronista sta arrivando alle fasi conclusive, ma la scelta non è scontata. Se finora, infatti, la preferenza sembrava netta a favore di Matteo, le ultime esterne hanno piegato ogni convinzione.

L’ultima uscita ha infatti visto Sophie baciare Giorgio. Lo scambio di tenerezze tra i due non è andato in onda, perché avvenuto a telecamere spente, ma è stato confermato dai protagonisti scatenando la reazione di Matteo. Giorgio guadagna quindi terreno nei confronti della tronista.

Scopriamo quindi meglio chi è Giorgio, il corteggiatore arrivato a fine novembre e capace in poche settimane di ritagliarsi un posto importante nell’interesse di Sophie. Il corteggiatore è nato a Teramo nel 1997: a soli 15 anni ha lasciato la città pe trasferirsi a Torino e inseguire il suo sogno: giocare a basket.

Obiettivo raggiunto, perché Giorgio abbina sapientemente l’amore per lo sport, il basket in particolar modo, a quello per la comunicazione. Giorgio è infatti laureato in Scienze della Comunicazione, che lo ha portato ad avere un’occupazione all’interno di un’azienda. Il suo obiettivo ora è uno: conquistare il cuore di Sophie.