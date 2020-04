Giornata mondiale del libro: oggi, 23 aprile, la festa della lettura

Il 23 aprile di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, voluta dall’Unesco per dare valore alla lettura come momento di crescita personale e collettiva. Solitamente festeggiata in tutto il mondo con eventi e manifestazioni, quest’anno sarà più difficile a causa della pandemia da coronavirus.

Giornata mondiale del libro 2020: diritto d’autore, iniziative, immagini, lavoretti per bambini scuola primaria

La nascita della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore risale a circa 400 anni fa, in Catalogna. Non molti sanno che proprio il 23 aprile è la data in cui sono morti diversi scrittori molto importanti, fra cui Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Da Don Chisciotte ad Amleto, il genio di questi due grandissimi della letteratura è eterno e ha giustificato l’istituzione di una giornata così importante.

Leggi anche: l’almanacco del giorno 23 aprile, accadde oggi

In Catalogna c’è ancora la tradizione, per gli uomini, di regalare una rosa alla propria donna il 23 aprile. Così i librai catalani osservano la tradizione di regalare una rosa per ogni libro che vendono.

A Barcellona le Ramblas sono letteralmente invase da banchetti pieni di libri e rose, e solitamente questa giornata è una delle più suggestive del calendario. Purtroppo, quest’anno non sarà possibile ma ci si sta sforzando comunque di celebrare la giornata a distanza.

In Italia sono state messe in piedi diverse iniziative per la giornata mondiale del libro. Il mensile Leggere: tutti ha organizzato l’evento “Una Nave dei libri per Barcellona” ma quest’anno non sarà possibile fare la traversata verso Barcellona. Così sarà impostato un evento in diretta con interventi, esibizioni teatrali e musicali e presentazioni di libri online.

La Commissione Italiana dell’Unesco ha invece creato una lista di libri legati intrinsecamente alle proprie Regioni. Con due libri per regione, il proposito è quello di legare la lettura alla territorialità.

Infine, è stata creata in tempi di isolamento la piattaforma “Capolavori della letteratura“, un evento fiume di sette ore con la partecipazione di autori e attori importati, per portare la letteratura nelle case attraverso i media digitali.

Leggi anche: 23 aprile, oggi si celebra San Giorgio