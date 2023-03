Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Miur si illumina di blu. Una nota alle scuole per attività sul tema

Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’ONU e celebrata ogni 2 aprile.

In occasione di questa ricorrenza, è stata diffusa agli Istituti scolastici una Nota firmata dal Ministro Giuseppe Valditara che li invita a organizzare iniziative dedicate all’approfondimento del tema. Nelle scuole italiane, considerate un modello di inclusione all’avanguardia nel mondo, la Giornata sarà dunque un momento per riflettere su come migliorare la vita scolastica per alunni e studenti con disturbi dello spettro autistico.

Per l’occasione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come numerosi palazzi istituzionali, si illuminerà di blu, il colore scelto dalle Nazioni Unite come simbolo della Giornata, dalle 19.30 di sabato 1° aprile all’una di domenica 2 aprile.

Eco il testo della Nota inviata a tutte le scuole

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-n-60365-del-31-marzo-2023

Max