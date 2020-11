Giornata mondiale della filosofia 2020: tema, data, storia e tutto ciò che devi sapere

Oggi, 19 novembre 2020, è la Giornata mondiale della filosofia, che ricorda l’importanza della filosofia in tempi di crisi.

La ricorrenza si celebra il terzo giovedì di novembre di ogni anno per rafforzare l’impegno delle persone nei confronti della filosofia promuovendo l’analisi, la ricerca e gli studi filosofici sulle principali questioni contemporanee. Aumenta anche la consapevolezza sull’importanza della filosofia.

L’edizione 2020 della Giornata mondiale della filosofia si celebra quest’anno il 19 e il 20 novembre.

Giornata mondiale della filosofia 2020: eventi e ricorrenze

La Giornata mondiale della filosofia è nata dopo essere stata introdotta dall’UNESCO nel 2002. L’organizzazione internazionale ha istituito questa giornata internazionale per onorare le riflessioni filosofiche in tutto il mondo. È un giorno in cui le persone condividono pensieri, esplorano e discutono apertamente nuove idee e ispirano il dibattito pubblico o la discussione sulle sfide della società.

Il tema della Giornata mondiale della filosofia 2020 è l’importanza della filosofia in tempi di crisi. L’edizione 2020 della Giornata mondiale della filosofia si concentrerà sull’importanza del pensiero filosofico nell’aiutarci ad affrontare le molteplici sfide che il mondo deve affrontare. In particolare, inviterà a riflettere sul significato della pandemia Covid-19.

La Giornata mondiale della filosofia è stata celebrata per la prima volta il 21 novembre 2002. La giornata mira a promuovere una cultura internazionale del dibattito filosofico che rispetti la dignità umana e la diversità.

La filosofia è lo studio della natura della realtà e dell’esistenza, di ciò che è possibile conoscere e del comportamento giusto e sbagliato. Deriva dalla parola greca phílosophía, che significa “l’amore per la saggezza”. È uno dei campi più importanti del pensiero umano poiché aspira a raggiungere il significato stesso della vita.

Per secoli, in ogni cultura, la filosofia ha dato vita a concetti, idee e analisi e, attraverso questo, ha posto le basi per un pensiero critico, indipendente e creativo. La filosofia aiuta a consolidare questi fondamenti autentici di pacifica convivenza.