Giornata Mondiale dell’Alzheimer – L’Ass.ra comunale Funari: “Urge programmare nuovi interventi”

Domani ricorre la XXIX Giornata mondiale dell’Alzheimer e l’assessorato alle Politiche Sociale e alla Salute di Roma Capitale ha patrocinato il convegno “Agorà Alzheimer: i numeri della malattia nel mondo e in Italia. Politiche di supporto e criticità”, a cura dell’associazione SOS Alzheimer che si terrà dalle ore 9 alle ore 13, presso Città dell’Altra Economia (ex Mattatoio).

“In Italia abbiamo 1,4 milioni di malati conclamati di Alzheimer ed oltre 700 mila persone, prima della pandemia da Covid, che ancora non sapevano di esserlo. Numeri – spiega l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari – che ci costringono ad una seria riflessione e ad una programmazione per nuovi interventi di sostegno che sappiano dare risposte adeguate per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e dei loro familiari. In questa direzione sta lavorando anche l’assessorato alle Politiche Sociali per potenziare i servizi già esistenti, anche in considerazione dello status attuale della malattia riconosciuta dai leader dei G20 di Osaka come priorità di salute pubblica.”

Il dibattito, con il patrocino anche di Federfarma, della Società Italiana di Gerontologia e di Geriatria, di Cittadinanzattiva, di Salutequità, rappresenta un’occasione per affrontare politiche sulla prevenzione e diffondere la cultura dell’assistenza qualificata.

Max