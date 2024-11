Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, per garantire ambienti scolastici sicuri

La giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole ha l’obiettivo di ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere iniziative sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi

Si celebra oggi, 22 novembre, la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita dal Ministero dell’Istruzione nel 2015. Nel corso della giornata sono previste una serie di iniziative per sensibilizzare gli studenti e non solo sul tema, ma soprattutto per riflettere su cosa è necessario fare per migliorare l’edilizia scolastica.

Il lavoro di Cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva ha messo a disposizione delle scuole materiali informativo di vario tipo, come guide, locandine e video sui temi della sicurezza, dei rischi naturali e del cambiamento climatico, raggiungendo circa 16.000 scuole. Inoltre nella giornata di ieri, alcune scuole di Roma, Campobasso e Catania hanno raccontato la loro esperienza sui temi della giornata attraverso strumenti come la pittura, la grafica, il collage, messaggi e slogan.

I dati sulla sicurezza nelle scuole

In poco più di due mesi di scuola, che corrispondono a circa 50 giorni, Cittadinanzattiva ha registrato ben 23 episodi di crolli o distacchi di intonaco. Sempre elevato il numero degli edifici scolastici che non possiede il certificato di agibilità (59,16%) né quello di prevenzione incendi (57,68%) o senza collaudo statico il 41,50% (i dati fanno riferimento al 2022, ultimi resi disponibili sull’Anagrafe dell’edilizia scolastica). Piccoli passi in avanti, ma ancora insufficienti, si riscontrano rispetto agli interventi di adeguamento e miglioramento sismici: poco più del 3% ha avuto interventi di questo tipo, e l’11,4% è stato progettato secondo la normativa antisismica.

L’allarme di Legambiente nel report Ecosistema Scuola

Il report di Legambiente Ecosistema Scuola raccoglie i dati 2023 di 100 comuni capoluogo su 113 che riguardano 7.024 edifici scolastici di loro competenza, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, frequentati da oltre un milione e 300mila studenti. È stata effettuata un’analisi sullo stato di salute delle scuole confrontandola con i servizi essenziali di prestazione, che per le scuole riguardano edilizia scolastica, digitalizzazione e servizi mensa, denunciando ritardi ed emergenze da affrontare anche per trasporti, palestre e sostenibilità energetica. Purtroppo il quadro continua a essere poco rassicurante.

Le parole del ministro Valditara

“Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il mio pensiero commosso va alle vittime di incidenti negli edifici scolastici. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a garantire ambienti scolastici sicuri e accoglienti, dove studentesse e studenti possano crescere e apprendere in serenità. La sicurezza è una priorità assoluta e richiede un’azione corale: investire in strutture adeguate, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e promuovere una cultura della responsabilità sono passi fondamentali. Con fondi PNRR e fondi ministeriali stiamo ristrutturando e mettendo in sicurezza quasi il 20% del patrimonio scolastico italiano. Una scuola sicura è una scuola che guarda al futuro” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

