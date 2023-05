Giornata nazionale dell’Affido, Funari: “Urge sostenere, valorizzare e far crescere l’Affido Familiare a Roma”

Giornata nazionale dell’Affido, Funari: “Urge sostenere, valorizzare e far crescere l’Affido Familiare...

“Quest’incontro è un momento celebrativo importante per ricordare i 40 anni della legge 184, ma rappresenta anche un’occasione concreta di impegno per aiutare tanti ‘cittadini in crescita’.

Come Roma Capitale dobbiamo assumere una nuova responsabilità condivisa, una ‘nuova tenerezza’ verso tanti piccoli che hanno bisogno di famiglie. È necessario sostenere, valorizzare e far crescere l’affido familiare a Roma. Una ‘genitorialità’ che deve essere condivisa, creando alleanze importanti con tante famiglie e strutture: tante realtà che si parlano e insieme sognano di costruire spazi importanti.

Ringrazio quanti oggi sono qui per aiutarci a dare seguito a quanto iniziato in questo primo anno e mezzo di lavoro, per rafforzare tante reti e creare sinergia tra tanti attori istituzionali, terzo settore e territorio.”

È quanto ha sostenuto oggi l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari intervenuta al convegno “L’affido risposta autentica ai bisogni dei bambini“, organizzato dall’Assessorato presso l’Ara Pacis, in occasione della giornata nazionale dell’affido: 40 anni dalla legge 184.

