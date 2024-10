Giornata Nazionale Giovani e Memoria il 31 ottobre

Il 31 ottobre torna la Giornata Nazionale Giovani e Memoria, quest’anno dedicata ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, l’innovativo inventore italiano considerato il padre della radio. L’evento si svolgerà presso la sede Rai di via Asiago e sarà trasmesso in diretta su RaiPlay, offrendo un approfondimento sulla storia della comunicazione, dalle prime trasmissioni a onde elettromagnetiche fino alle moderne applicazioni come l’intelligenza artificiale.

Questa giornata, istituita per legge, ha lo scopo di promuovere la memoria storica attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e linguaggi contemporanei, per rendere più coinvolgenti e accessibili i grandi personaggi e gli eventi del passato alle nuove generazioni. Il focus è infatti sui giovani, principali destinatari dell’iniziativa, ma il messaggio si estende all’intera comunità nazionale, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica come parte integrante del patrimonio culturale comune.

L’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 13:30, vedrà la partecipazione di studenti delle scuole superiori e rappresentanti del Servizio Civile Universale. Condotto da Marco Carrara, il programma includerà ospiti di rilievo, tra cui il Cardinale Gianfranco Ravasi, Elettra Marconi (figlia di Guglielmo Marconi), il Direttore Accordi Istituzionali Rai Roberto Ferrara, la Presidente della Fondazione Marconi Giulia Fortunato, e atleti paralimpici come Rigivan Ganeshamoorthy e Ambra Sabatini. Tra i partecipanti, anche Padre Paolo Benanti, la compagnia creativa Urban Theory, e la scrittrice e esperta di comunicazione Maria Beatrice Alonzi.

