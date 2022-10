Giovane romana arrestata in Iran. E’ una ragazza di Roma di 30 anni, è stata arrestata in Iran. Dopo quattro giorni di silenzio, la telefonata della giovane ha dato la notizia alla sua famiglia. Era in lacrime, come ha raccontato il padre via social.

Finita in cella per motivi ancora tutti da chiarire: “Sono in un carcere di Teheran. Vi prego aiutatemi”. L’ambasciata d’Italia si è subito attivata presso le autorità iraniane per verificare la notizia dell’arresto denunciata dal padre, spiegando che si stanno verificando le notizie dei “nostri connazionali coinvolti nelle proteste in corso nel Paese”.