Giovanna e Sammy di Uomini e Donne si sono lasciati, è ufficiale: il motivo

Sammy e Giovanna Abate, la storia è già finita. I due protagonisti dell’ultimo trono di Uomini e Donne non sono riusciti a portare lontani dalle telecamere la loro voglia di conoscersi, spenta pochi giorni dopo la fine della trasmissione a causa di alcuni motivi ritenuti futili. Caratteri incompatibili evidentemente, che non hanno permesso di colmare le distanze di incomprensioni nate anche durante il percorso in trasmissione.

A rendere ufficiale la fine della conoscenza tra i due sono stati i protagonisti stessi. Sammy ha infatti rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione in cui ha spiegato i motivi che hanno spinto alla chiusura prematura della relazione, o per meglio dire della conoscenza. E a dire il vero le motivazioni non si discostano molto da quello visto in Tv: incomprensioni e incompatibilità.

Sammy e Giovanna, un amore durato poco

Non è un mistero, infatti, che Giovanna e Sammy non abbiano avuto un percorso facile già davanti le telecamere. Tra i due le incomprensioni e i litigi erano continui, ma alla fine ha vinto il cuore della tronista, come ha spigato spesso, che l’ha spinta a scegliere Sammy non considerando le possibili complicazioni future.

Tra i due, come rivelato da Sammy, le cose non sono andate bene già dopo pochi giorni dalla loro uscita dal programma. Giovanna ha pubblicato, sempre sulla rivista, una lettera in cui ha voluto spiegare come abbia provato a far andare avanti la relazione, senza però riuscirci: “Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia”, ha spiegato l’ex tronista.