Giovanni Franzoni, caduta e infortunio al superG: si opererà in Finlandia

(Adnkronos) – La Commissione medica Fisi, dopo giorni di esami accurati, ha emesso la diagnosi definitiva sull’incidente occorso a Giovanni Franzoni nel corso del superG di venerdì a Wengen, con la caduta e l’infortunio. Franzoni si è provocato una lesione complessa ai flessori della coscia destra e dovrà essere operato. Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione, si è messo in contatto con il centro specializzato di Turku, in Finlandia, dove in passato furono operati anche Kristian Ghedina e Peter Fill, e che collabora da molti anni con la Fisi. Franzoni partirà martedì, accompagnato da un medico della Commissione Fisi e mercoledì sarà operato.

“Purtroppo bisogna essere consapevoli che fa parte del gioco, d’altronde non ci pensi o cerchi di non pensarci finché non succede altrimenti non andresti al cancelletto di partenza per provare ad andare il più forte possibile, e questo porta ad affrontare dei rischi che bisogna prendere in considerazione – ha detto Franzoni -. Mi dà fastidio che proprio nella caduta più banale sia successo l’infortunio grave, perché finora avevo avuto qualche problema ma risolvibile nel medio-breve periodo. È una situazione nuova per me e già dopo un solo giorno mi chiedo come riuscirò a far passare tutto questo tempo pensando sempre e solo alla stessa cosa, lo sci. Sono triste perché non ho raggiunto quello che mi ero prefissato per questa stagione e perché dovrò aspettare un bel po’ per rimettermi in gioco. Spero solo di riuscire a riportare tutta questa ‘rabbia’ e voglia di arrivare fino al momento opportuno e la cosa che mi farà ritornare sarà solo la costanza e il lavoro che mi ha contraddistinto finora”.