Giovedì santo: oggi, 9 aprile 2020, il rito della lavanda dei piedi

Oggi, 9 aprile 2020, è il Giovedì Santo, una delle giornate più importanti per il mondo cattolico nella Settimana Santa che porta fino alla Pasqua. In questa giornata, viene ricordata la benedizione degli olii santi e l’Ultima Cena di Gesù.

Giovedì Santo: ultima Cena del Signore, benedizione degli olii: significato della giornata, messa, eucarestia, comunione

Questa è la giornata della Messa del Crisma: la Chiesa ricorda la Mensa Eucaristica in cui i fedeli si riuniscono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Questa è l’occasione per ripetete il effettuato da Gesù con l’istituzione del Sacramento dell’Altare.

Allo stesso tempo, Gesù in questa giornata si rivolge ai suoi discepoli per la lavanda dei piedi. Se l’eucarestia è la trasposizione della solidarietà, e l’offerta sacrificale di Gesù per salvare gli uomini, la lavanda dei piedi ha il significato del servizio incondizionato ai fratelli.

“Vi ho dato l’esempio perché come ho fatto io facciate anche voi” dice infatti Gesù ai suoi discepoli. La giornata è quindi importantissima e sancisce anche l’aspetto fondamentale dell’Eucarestia. Si tratta del momento in cui viene di fatto fondata la Chiesa, attorno ai 12 apostoli che, durante l’ultima cena, diventano parte del corpo e del sangue di Gesù, quando il Signore dice loro “Prendete e mangiate…”, “prendete e bevete”. Rispondendo all’ordine di Gesù, i 12 apostoli sono entrati per primi in comunione con Dio.