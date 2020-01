Giroud all’Inter, Lampard apre alla cessione: “Può partire”

Giroud all’Inter è più di un’idea, è una seria possiiblità. A confermarlo è anche Frank Lampard, allenatore del Chelsea: “Se va bene per tutti e soprattutto per noi, visto che è sotto contratto allora può partire. Ha fatto grandi cose qui”. Parole che aprono quindi alla cessione dell’attaccante francese a Milano.

L’Inter è attivissima in questa sessione di mercato: sono diverse le operazioni in ballo che potrebbero chiudersi da un momento all’altro. Quella per Giroud è sicuramente tra le più avanzate: il club nerazzurro ha infatti già trovato l’accordo con gli agenti del giocatore, ieri a Milano, ora non resta che trovare l’intesa con il Chelsea.

Inter, i movimenti di mercato

C’è da capire, infatti, se per averlo subito l’Inter debba corrispondere un indennizzo al club inglese nonostante la scadenza del contratto in scadenza a giugno. Tale indennizzo potrebbe aggirarsi intorno agli 8/10 milioni. Questa la cifra che l’Inter dovrebbe sforzare per portare subito a Milano quello che diventerebbe di fatto il sostituto di Lukaku.

Non solo Giroud, l’Inter lavora anche per Eriksen, e in questo senso ha già avviato i contatti con gli agenti del centrocampista per capire anche in questo caso se sia possibile anticipare l’operazione a gennaio. Quella per Eriksen è una trattativa a stretto contatto con quella per Vidal, che sembra però sempre più in salita. Ai dettagli anche la trattativa per Young, anche se il Manchester United sta cercando di trattenerlo.