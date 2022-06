Giubileo della regina, presenti anche Harry e Meghan

(Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati a St Paul Cathedral per assistere alla messa di ringraziamento per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, da 70 anni sul trono britannico. Si tratta del primo impegno ufficiale reale del Duca e della Duchessa di Sussex da quando, nel febbraio del 2020, hanno rinunciato ai loro incarichi in seno alla famiglia reale e si sono poi trasferiti a vivere in California.

La folla ha salutato l’arrivo di Harry e Meghan, in abito color crema con cappello coordinato, con applausi. La coppia ieri non si è affacciata con la Regina ed il resto della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace, e sono rimasti indietro – come testimoniano gli scatti rubati dai fotografi – mantenendo un low profile.