Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni

(Adnkronos) – Harry e Meghan hanno lasciato Londra prima della fine delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, che segna i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Lo scrivono i tabloid britannici, pubblicando le foto dei due a bordo di un suv e poi in aeroporto, per imbarcarsi su un jet privato diretti a Santa Barbara, in California.

Come scrive il Daily Mail, il duca e la duchessa del Sussex, insieme ai loro figli, sono partiti dall’aeroporto di Farnborough alle 13 e 30 di ieri, ora locale, un’ora prima dell’inizio del corteo giubilare nel centro di Londra. Mentre la regina Elisabetta, il principe Carlo e il duca di Cambridge William salutavano la folla dal balcone di Buckingham Palace al termine di quattro giorni di festa, dunque, Harry e Meghan stavano già attraversando l’Atlantico.

L’ultima loro apparizione pubblica in occasione del Giubileo di Platino è stata alla Messa del Ringraziamento nella Cattedrale di St Paul. Hanno trascorso la maggior parte del loro soggiorno al Frogmore Cottage con i loro figli e hanno tenuto una festa per il primo compleanno di Lilibet nella residenza di Windsor.