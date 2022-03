Giubileo, il Campidoglio studia percorsi eco-turistici e non solo

Il Campidoglio si prepara al Giubileo raccogliendo proposte per percorsi eco turistici e non solo. Si lavora per nuovi itinerari religiosi, sentieri naturalistici ed ciclopedonali.

A Roma, tante le proposte avanzate per valorizzare i territori meno raggiunti dal turismo. Il Comune lavora per scremare e sistemare le proposte.

“L’obiettivo è quello di riaffermare la volontà di dare a Roma, anche in vista del Giubileo del 2025, un orizzonte turistico più ampio e più inclusivo” ha spiegato il consigliere Mariano Angelucci. Due le commissioni al lavoro in sinergia per far esprimere ai territori il massimo delle potenzialità. Ai municipi è stato chiesto di contribuire con idee in linea con alcuni parametri come la vicinanza dei sentieri ai mezzi di trasporto pubblico o in grado di collegare aree verdi già esistenti alla fruibilità dei parchi.

Tra gli itinerari proposti l’Asse degli Acquedotti, quello del parco di Forte Ardeatino, la tenuta di Tor Marancia, il Parco delle Tre Fontane e quello degli Eucalipti, per collegare Grotta Perfetta con l’Eur. Dalla commissione turismo è giunta l’idea del percorso del Giubileo 2000” che passando per la croce di Tor Vergata, simbolo giubilare, arrivi alla vela di Calatrava.

Idee anche sulla riserva della Marcigliana. “Tra gli scopi del progetto, il far conoscere Roma nella sua interezza e allungare la permanenza del turista – ha ricordato Angelucci, a capo della commissione turismo – cercheremo di velocizzare l’iter per concretizzare i progetti nel più breve tempo possibile”.