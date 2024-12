Giubileo, inaugurato il nuovo portale web della Basilica San Pietro

Con l’avvicinarsi del Giubileo 2025, la Basilica di San Pietro si prepara ad accogliere milioni di pellegrini da tutto il mondo con un’innovativa svolta digitale. Il Giubileo, che si aprirà ufficialmente il 24 dicembre 2024 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco, sarà un evento di portata straordinaria. Sono attesi circa 35 milioni di pellegrini a Roma, per un totale stimato di 105 milioni di pernottamenti.

Per affrontare questo grande afflusso, Fabbrica di San Pietro ha lanciato il nuovo portale ufficiale, www.basilicasanpietro.va, concepito come punto di riferimento digitale per fedeli e visitatori. Questa piattaforma offre informazioni dettagliate, servizi interattivi e strumenti innovativi per rendere l’esperienza spirituale ancora più accessibile e organizzata.

Giubileo, un ecosistema digitale per accogliere i pellegrini

La piattaforma rappresenta un passo avanti nell’uso della tecnologia al servizio della fede. Attraverso il sito, i pellegrini possono pianificare la loro visita prenotando l’ingresso alla Basilica, consultare gli orari delle celebrazioni eucaristiche e monitorare in tempo reale le presenze al suo interno. Questo sistema consente una gestione ottimizzata dei flussi, riducendo i tempi di attesa anche durante i periodi di maggiore affluenza.

I contenuti del portale sono disponibili in quattro lingue principali: italiano, inglese, francese e spagnolo. Inoltre, è possibile prenotare visite che includono un’audioguida digitale fruibile in otto lingue, offrendo così un’esperienza immersiva e personalizzata per ogni visitatore.

La piattaforma, progettata da Assist Group, integra innovazione e tradizione, mantenendo il focus sulla centralità dell’uomo e della fede. Questo strumento digitale non solo semplifica l’organizzazione delle visite, ma trasforma la Basilica in un luogo ancor più accessibile e accogliente, rafforzando il suo ruolo di centro mondiale della Cristianità.

Con il Giubileo ormai alle porte, il nuovo portale si propone come guida essenziale per i milioni di fedeli che si recheranno a Roma, offrendo un’accoglienza digitale all’altezza di questo grande evento spirituale e culturale.