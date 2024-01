Giubileo: inizia la seconda fase della campagna di comunicazione di Roma per l’Anno Santo

La campagna di comunicazione “ROMA PER IL GIUBILEO. IL GIUBILEO PER ROMA” entra nella sua seconda fase, consolidando il suo impegno nel celebrare l’Anno Santo del 2025 come un momento unico per l’intera nazione.

Dopo la prima fase che ha riguardato la realizzazione dei cantieri, ora parte questo secondo atto della campagna – sempre realizzata in stretta collaborazione tra Presidenza del Consiglio, il Vaticano, la Regione Lazio, Roma Capitale – con tre nuovi annunci che si propongono di illustrare in modo tangibile e coinvolgente l’adesione della Capitale ai profondi valori del Giubileo.

I nuovi messaggi sono stati calibrati con precisione per catturare l’eccezionalità del momento, in cui Roma è contemporaneamente protagonista e spettatrice di questo capitolo della sua storia millenaria:

“La Porta Santa si aprirà su Roma, più bella e accogliente che mai.”; “Su di noi gli occhi del mondo. È la grande storia che si ripete.”; “Cambia, per essere sempre Roma. Generosa, inclusiva unica”.

Il format grafico di comunicazione, richiama delle linee che attraversano la città e utilizza i colori simbolici dell’Italia, dello Stato Pontificio della Regione Lazio e della città di Roma. Questo design accompagna lo sguardo dello spettatore a esplorare una Capitale rinnovata, più bella e accogliente che mai.

La campagna si propone di coinvolgere la comunità, invitando tutti a essere parte di questo momento straordinario, attraverso una combinazione di messaggi visivi e testuali, creando un senso di appartenenza e adesione ai valori fondamentali del Giubileo.

Max