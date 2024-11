GIUBILEO. MINERVA (INPS): DA NOI SMARTWORKING ANCHE PER 3 GIORNI SU 5 /FOTO

“MEDIA SUPERIORE AD ALTRE PA, PRODUTTIVITÀ ELEVATA E TRAFFICO DECONGESTIONATO

(DIRE) Roma, 5 nov. – “L’Inps nel corso di questi ultimi anni ha

puntato molto sulle forme di lavoro flessibile e la città,

ovviamente, condiziona queste scelte. Roma ha una viabilità e una

rete di trasporti asimmetrica, quindi incentivare il ricorso allo

smartworking non solo ha dimostrato un dato sulla produttività,

che comunque resta elevato, ma sicuramente decongestiona il

traffico, crea un equilibrio tra la vita privata e lavorativa.

L’Inps ha in media un numero di giorni di smart superiore alle

altre pubbliche amministrazioni. Normalmente un funzionario Inps

riesce anche a lavorare da remoto 3 giorni su 5”. Lo ha

dichiarato all’Agenzia Dire il direttore del coordinamento

metropolitano di Roma dell’Inps, Nunzia Minerva, a margine della

presentazione del ‘Rendiconto sociale Inps Regione Lazio 2023’,

parlando della possibilità di attuare lo smartworking in vista

del Giubileo.

(Mem/ Dire)

12:25 05-11-24

NNNNLe notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it