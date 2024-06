Giubileo Roma – Ennesimo sopralluogo del sindaco Gualtieri in un cantiere, stavolta a quello della Tangenziale Est, per l’avvio dei lavori

Da subito nel vivo i lavori di riqualificazione della Tangenziale est, finanziati con 14 milioni del Giubileo. Questa mattina il Sindaco Gualtieri, l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini e i responsabili di Anas hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere che ha preso avvio dalla rampa del Pigneto.

Le lavorazioni complessive avranno una durata di 8 mesi. Da questa mattina fino al 30 agosto saranno effettuati i lavori su strada che implicano chiusure h24 sette su sette a tratti alternati, mentre proseguiranno fino al termine del cantiere i lavori su pile e impalcati.

“Oggi – ha detto il sindaco Roberto Gualtieri – è partito un altro cantiere importante per la riqualificazione e la sicurezza stradale in città. Con Anas stiamo rifacendo la sopraelevata della Tangenziale est che non era mai stata manutenuta in profondità fin dal 1969. Nel corso di oltre 50 anni era stata fatta solo una manutenzione non in profondità nel 1990, per i Mondiali. Grazie ad un investimento di 14 milioni, aumentiamo la sicurezza e il decoro per questa importante infrastruttura viaria”.

“Oggi abbiamo dato avvio a un cantiere strategico. La Tangenziale necessitava di questa importante riqualificazione, considerato che negli ultimi 34 anni nessuno aveva messo mano all’opera. Verrà ripristinata la sicurezza, con un occhio particolare al recupero anche filologico della struttura”, commenta Segnalini.

Max