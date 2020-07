Giulia De Lellis dovrà operarsi al naso: il motivo spiegato dall’ex di Uomini e Donne

Giulia De Lellis dovrà operarsi al naso, lo ha annunciato la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne attraverso alcune storia Instagram. Da tempo, infatti, l’influencer combatte con un problema alla gola che le ha comportato l’abbassamento della voce per cui si è sottoposta ad una visita specialistica poche ore fa.

Niente di grave, fa sapere Giulia De Lellis, ma sarà necessario un intervento e diverse sedute dal logopedista. La ragazza ha parlato direttamente ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, dove conta diversi milioni di followers che la seguono e che l’hanno sostenuto anche in questo periodo difficile.

“Avevo molta ansia”

Le ore appena precedenti alla visita a cui si è sottoposta Giulia De Lellis sono state caratterizzate da una buona dose di ansia da parte della ragazza, ha esternato la sua paura al termine del controllo: “Raga scusatemi per i capelli e per l’assenza, ma sono tornata poco fa da quel controllo di cui vi parlo da un po’ e diciamo che poteva andare peggio”, ha detto la ragazza di Andrea Damante.

“Mi sono ca***a addosso tutto il giorno, anzi perdonatemi per il termine, ma ho avuto un’ansia terribile – ha commentato – Poteva andare peggio ma me la caverò con l’operazione al naso. Dovrò fare non so quante sedute dalla logopedista e vari trattamenti e cose di questo tipo. È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio”. Ha poi concluso: “Non mi lamento, anzi. Come tornerò a Milano mi organizzerò per sistemare questa cosina. Dai. Adesso sono un po’ rinc******ta perché mi hanno infilato un tubicino fastidiosissimo e dolorosissimo. Mezza scioccata”.