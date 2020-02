Giulia Molino, chi è la cantante di Amici? Età e vita privata

Tic toc, tic toc. Le lancette scorrono, manca sempre meno all’inizio del serale di Amici, che prenderà il via il prossimo 28 febbraio. Poco meno di una settimana per rincorrere un sogno coltivato da una vita e che potrebbe culminare con una vittoria da applausi. D’altronde il programma condotto da Maria de Filippi è da sempre abituato a regalare sogni e speranze.

Non farà di certo eccezione l’edizione 2020 di Amici, che chiudere l’appuntamento pomeridiano del sabato per spostarsi al venerdì sera. Dieci sono i concorrenti che arrivano in fondo, 7 hanno già trovato maglia, 3 combattono per conquistarla. Tra chi ce l’ha già fatta c’è anche Giulia Molino, scopriamo meglio chi è.

Giulia Molino, Instagram ed età

Giulia Molino è nata nel 1999, ha 20 anni e di lei non si hanno molte informazioni per quanto riguarda la vita privata. Di certo si può intuire la sua passione più grande, che è quella per il canto, che l’ha accompagnata fin dall’infanzia spingendola a combattere per la sua passione più grande, che spera di rendere un lavoro.

Giulia non si è mai arresa, tanto che nel 2017 aveva già provato ad entrare nella scuola di Amici e dopo il rifiuto non si è data per vinta provando nell’edizione attuale che l’ha premiata addirittura con la maglia verde, quella che dà accesso al serale. Giulia ha un profilo Instagram seguito da quasi 100mila persone.