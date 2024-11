Giulia Tramontano, la mamma: “Non è più tempo di orrore e bugie”

(Adnkronos) – “Cara Giulia non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima”. Sono le parole che Loredana Femiano dedica, via social, alla figlia Giulia Tramontano nel giorno in cui è prevista la requisitoria contro il fidanzato Alessandro Impagnatiello, imputato a Milano davanti ai giudici della prima corte d’Assise.

L’ex barman rischia l’ergastolo per l’omicidio della ventinovenne, incinta di Thiago, uccisa a coltellate nella loro casa di Senago il 27 maggio del 2023.