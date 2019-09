Giulio Raselli, da corteggiatore e tentatore a tronista: chi è il nuovo volto di Uomini e Donne

È atletico e slanciato grazie al suo passato come giocatore professionista di basket, il volto nuovo di Uomini e Donne è in realtà una vecchia conoscenza. Uno dei nuovi tronisti del programma di Maria De Filippi è Giulio Raselli, ex corteggiatore e anche tentatore di Temptation Island 6.

Dividerà il trono insieme ad altri tre ragazzi: Michela Quattrociocche, Alessandro Zarino (QUI la sua storia), e Sara Tozzi (QUI la sua storia). Uomini e Donne ha infatti iniziato la sua nuova stagione lunedì 16 settembre, dando priorità però al trono over. Per quello classico ci sarà da aspettare ancora qualche ora, prima di scoprire se i cuori dei tronisti verranno catturati.

Uomini e Donne, chi è Giulio Raselli

Giulio Raselli ha 29 anni, è nato il 1 gennaio 1990 e ha praticato per molti anni il basket, fino ad arrivare in categorie importanti. Negli ultimi mesi ha accantonato la carriera sportiva per inseguire il sogno di poter entrare nel mondo dello spettacolo.

Non è nuovo nel programma di Uomini e Donne dove ha già partecipato da corteggiatore senza però fare breccia nel cuore della tronista di turno. Per la sua avventura sul trono è intenzionato a trovare l’anima gemella, in particolare “una donna che sappia cosa vuole, veloce di testa”.

Lavora a Valenza, dove è nato, e vende gioielli per l’azienda di famiglia. Il suo futuro però sembra ormai destinato allo spettacolo. Per capire se Giulio Raselli troverà l’amore a Uomini e Donne bisognerà attendere ancora qualche ora, quando avrà inizio il trono classico.