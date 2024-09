Giurato, le parole accorate di Simona Ventura

“Ho lavorato con Luca Giurato a ‘L’isola dei famosi’ e a ‘Quelli che il calcio’. Era una delle persone alla quale ero più legata in questo mondo (dello spettacolo, ndr)”. Simona Ventura all’Adnkronos parla di Luca Giurato, morto oggi all’età di 84 anni.

“Mi ha fatta sorridere tanto: mi alzavo la mattina presto solo per guardarlo ad ‘Unomattina’. Ci ha fatto divertire facendoci andare al lavoro più leggeri. Dobbiamo solo ringraziare questo uomo meraviglioso. Un visionario, una persona che mi rimarrà sempre nel cuore. Sono davvero dispiaciuta”.

Aggiornamento ore 1,18

“Non me l’aspettavo, sono senza parole. Perdo un amico autentico, tra i pochissimi che ho”. Queste invece sono le parole della giornalista e conduttrice Paola Saluzzi all’Adnkronos sulla morte di Luca Giurato. “Tra me e lui è scattato un meccanismo di complicità, rispetto e fratellanza”.

“Un giorno Luca mi ha portato negli spazi del Tg. Durante un collegamento con Gerusalemme, mi ha scritto una domanda – con la sua scrittura caratteristica – da fare all’inviato. ‘Ottima domanda’, mi ha detto il giornalista. Luca era questo: un vero signore, sapeva sempre darti la fetta di torta più grande”, ricorda.

Aggiornamento ore 11.19

Su Instagram, un messaggio toccante: “Luchino mio. Amico mio, amico dal primo giorno, amico generoso. Quel filo che ci ha legato per più di 20 anni non si spezza. Penso a Daniela, alla tua famiglia. Penso che avrai riabbracciato la tua Mamma sulle note di Amapola, la canzone che lei amava tanto, come mi raccontavi e i tuoi occhi si riempivano di lacrime”, scrive la conduttrice. “Grazie di tutto quello che mi hai dato, grazie di avermi voluto tanto bene, grazie per quegli anni a Unomattina, per essere stato sempre leale, corretto, un fratello maggiore con la carica di un ragazzino. Sei amato da tutti, indistintamente, Luca. Lo sai. E parlo al presente. Perché uno come te non se ne va via. Mai”.

aggiornamento ore 13.40