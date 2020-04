Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi oggi 1 aprile 2020 alle 20.20 (Video)

Diretta Giuseppe Conte oggi 1 aprile 2020 alle ore 20.20 in live streaming da Palazzo Chigi

Segui la conferenza stampa in tempo reale stasera con le ultime news sul Coronavirus in Italia

Giuseppe Conte in diretta streaming e tv stasera, 1 aprile 2020, alle ore 20.20. Il Premier Conte terrà una nuova conferenza stampa per parlare agli italiani ed aggiornarli sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Nel corso del discorso del Presidente del Consiglio, che sarà trasmesso in diretta su Facebook e sul canale YouTube di “Palazzo Chigi”, Conte annuncerà tutte le ultime novità sullo stato di diffusione del virus Covid-19 e probabilmente darà maggiori dettagli su quello che accadrà dopo venerdì 3 aprile.

Ad annunciare l’intervento di Conte di oggi, 1 aprile, la pagina Facebook ufficiale di Giuseppe Conte che dà appuntamento a tutti i cittadini italiani alle ore 20.20 per una nuova conferenza che servirà per informare tutti su quanto sta facendo il Governo per fermare la diffusione del Coronavirus e quali iniziative sta portando a termine per far fronte alla crisi economica legata al Covid-19 in Italia.

Giuseppe Conte Diretta 1 aprile 2020: dove guardare la conferenza

Per guardare la conferenza stampa di Giuseppe Conte di oggi, 1 aprile 2020, l’appuntamento è alle ore 20.20 su ItaliaSera.it che riporterà in tempo reale il player per seguire in diretta la nuova conferenza del Premier Conte. Tra pochi minuti qui sotto si potrà vedere il discorso di Conte live con le ultime novità e informazioni relative alla pandemia da Covid-19.

