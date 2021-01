Giuseppe Conte in diretta dal Senato oggi 19 gennaio 2021 (Video)

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta tv e streaming dal Senato oggi, martedì 19 gennaio 2021 alle ore 9.30. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera ieri, 18 gennaio, questa mattina il Premier Conte si è recato in Senato per tentare di ottenere la maggioranza anche qui. Presenti al Senato della Repubblica, al fianco di Conte, i ministri Speranza, Bonafede, Franceschini, Di Maio, Guerini, Lamorgese, Amendola e D’Incà. Tra gli altri senatori presenti in aula anche Matteo Renzi e Matteo Salvini che interverranno successivamente.

Diretta Conte al Senato oggi 19 gennaio 2021

Segui la diretta del discorso di Giuseppe Conte di oggi martedì 19 gennaio 2021 in live streaming dal Senato. La diretta della conferenza di Giuseppe Conte è trasmessa anche in televisione tramite i canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24 ma anche su Rai1 e La7.