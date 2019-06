Giuseppe Conte, premier pizzaiolo per un giorno a Napoli (il VIDEO)

A Napoli il premier Giuseppe Conte si esibisce in una performance da vero pizzaiolo. Nella città della pizza per eccellenza, Napoli per appunto, il capo del governo Conte per un momento mette da parte l’agenda di governo e le difficoltà con l’Ue per via della procedura di infrazione per ritagliarsi una piccola parentesi al forno.

Giuseppe Conte pizzaiolo a Napoli, da Sorbillo impara il metodo dello ‘schiaffo’

L’evento va in ‘scena’ in una delle pizzerie storiche di Napoli, da Sorbillo, una pizzeria che tra le altre cose, oltre ad essere apprezzata e storicamente nota da tutti gli appassionati di pizza è stata di recente oggetto di alcune manifestazioni di intimidazione. Presso la nota pizzeria, laddove si prepara la pizza da solo col metodo ‘dello schiaffo’, si è dunque esibito il premier Conte.

Tutto è successo durante una pausa pranzo nello storico locale di Gino Sorbillo: Giuseppe Conte, durante la visita a Napoli si è cimentato nella preparazione della pizza intanto che un crescente numero di curiosi e fotografi registravano il tutto.

La scena, il cui video ha fatto il giro del web, è stata ripresa dallo stesso Conte, il quale ha caricato il video sul proprio profilo social. “Posso mettere poco olio? Sono a dieta”, ha scherzato il premier, che è stato assistito dagli specialisti nella lavorazione dell’impasto secondo il metodo ‘dello schiaffo’.

Giuseppe Conte si è fermato a mangiare nel ristorante colpito a gennaio da una bomba carta e si è dunque messo in gioco come “pizzaiolo”. Grembiule blu, accanto a Gino Sorbillo, ha visto come si prepara una classica Margherita.