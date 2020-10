Giuseppe Trono Over, l’ingresso del nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Eccolo Giuseppe, il nuovo cavaliere del Trono Over. L’uomo era atteso da diverse puntate, le anticipazioni davano il suo ingresso infatti ormai diversi giorni fa. Una new entry che potrebbe sparigliare le carte in tavola.

Giuseppe, infatti, attirerà fin da subito le attenzioni di diverse dame del parterre femminile. Scopriremo sicuramente qualcosa in più su di lui durante la sua presentazione. Un nuovo protagonista per il Trono Over, che intanto si arricchisce di nuovi particolari.

Gemma ad esempio è uscita con Biagio, l’uomo che sta conoscendo dopo la rottura con Paolo. Tra i due è scattato anche il bacio. Ma il cavaliere rivelerà poi di essere uscito anche con la signora Maria. Una scoperta che non farà bene a Gemma.