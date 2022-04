Giustizia, da Lega 5 emendamenti su temi referendari

(Adnkronos) – A quanto apprende AdnKronos, sono 5 gli emendamenti depositati dalla Lega oggi alla Camera, dove si discute il disegno di legge deleghe al governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di emendamenti relativi ai temi referendari, su cui si andrà a votare il prossimo 12 giugno, con i quesiti proposti da Lega e radicali.